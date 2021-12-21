وزير التعليم: "تحديد شكل امتحانات الثانوية العامة بعد إجازة نصف العام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد أبوالمجد:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن شكل امتحانات الثانوية العامة سيتم تحديده بعد إجازة نصف العام، موجهًا رسالة للطلاب، قائلًا: "نحضر ونذاكر والباقي المطلوب مننا تفاصيل الامتحان وحتى الآن لا تغيير في امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن العام الماضي كأن أول عام يشهد عقد الامتحان بالنظام الإلكتروني، وكنا نفاضي بين أمرين الحاجة للتصحيح الإلكتروني بالكامل دون وجود أسئلة مقالية لأنها تحتاج لتصحيح بشري، موضحًا: "كنا عايزين نرسخ للتجربة أكثر وبمجرد ما عملنا كده الناس اعتقدوا أنه هيكون المستقبل بالشكل دا دون وجود للأسئلة المقالية في الامتحانات".

وتابع: "أصبحنا معنيين بالامتحانات وليس بالتعليم، لأنه مينفعش نقرر نقرأ القصة أو لا بحسب وجودها في الامتحان من عدمه"، مؤكدًا: أنه سيتم عودة الأسئلة المقالية "التعبير" في الثانوية العامة يأتي كجزء مهم في تقييم الطلاب، قائلًا: "لازم ميكونش الطلب في اتجاه التخفيف والحذف والإلغاء والتسهيل لأننا بنضيع معانا الهدف الرئيسي وهو التعلم".