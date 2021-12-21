قرار جديد من الصحة بشأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة المقبلين بالفرق الثابتة بالوحدات الصحية، نظرًا لإصابة الأطفال بالبرد في الفترة الحالية.

وكان قد أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، الانتهاء من تطعيم 13 مليونا و127 ألفا و596 طفلا حتى نهاية أمس الإثنين، ثاني أيام إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وقالت الوزارة في منشور توعوي إنه سيتم مد الحملة بالفرق الثابتة بجميع الوحدات ومكاتب الصحة يومي الخميس والجمعة؛ لاستقبال أي طفل كان لديه سبب لتأجيل التطعيم.

موانع التطعيم

وحددت وزارة الصحة في خطاب إلى مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، عدد من الموانع التي تحول دون حصول الأطفال على التطعيم بالطعم الفموي "سابين" أحادي التكافؤ.

وتشمل موانع التطعيم التالي:

- الأطفال المصابون بمرض نقص المناعة الأولية.

- الأطفال المصابون بـ اللوكيميا والليمفوما

- الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة (أدوية السرطان والكورتيزون)

- الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال الأعراض