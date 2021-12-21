الحوثيون دمروا مطار صنعاء أمام الإغاثة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءًا من 19 ديسمبر، وأن المطارات السعودية جاهزة لاستقبال الطائرات الإغاثية في ظل الإغلاق.

وأضاف التحالف أن المطارات اليمنية خيار لوجهة طائرات الإغاثة، وجار التنسيق مع الحكومة اليمنية، مبديًا الاستعداد لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أكد مصدر في محافظة عمران، فرحة اليمنيين وابتهاجهم بخبر مقتل السفير الإيراني حسن إيرلو، واعتبروا هذا عيدا لكل اليمنيين، الذين تجرعوا ويلات الدمار والخراب والقتل في اليمن.

حيث ذكر مصدرخاص قائلا: تناقل الناس خبر وفاة حاكم صنعاء، السفير الإيراني حسن إيرلو بشكل جنوني، وعبروا عن فرحتهم بطرق مختلفة بعيدا عن أنظار الحوثيين، واعتبروا أن موت ما سموه «راس الشر» السفير الإيراني غاية يتفق عليها كل اليمنيين، خاصة وقد مزق اليمن وخطط مع أعوانه الإرهابيين الحوثيين، في التفجيرات وزراعة الألغام وإرسال الطائرات المسيرة والصواريخ، وتهديد المدنيين وقتل الأبرياء، وتجنيد الأطفال وارتكاب كافة الانتهاكات والجرائم ضد الأبرياء اليمنيين.

المشروع الإيراني

وبين المصدر أن إيران لا يمكن بأي شكل من الأشكال، أن ينجح مشروعها في اليمن، وسيكون مصيره الفشل، ولن تكون له أي قابلية او بيئة حاضنة، فالجميع هنا يرفض المشروع و تدخلات طهران.

والجميع يدركون أن تدخلات إيران في اليمن هي السبب الرئيسي، الذي أوصل اليمن إلى ما وصل إليه اليوم، من دمار وخراب وقتل وتفجيرات، وأن الشعب اليمني يختلفون كثيرا من شؤونهم وأمورهم، ولكن الجميع يتفقون على رفض التدخلات تحت أي غطاء كان، ويرفضون أن تتحدث إيران عن بلدهم، ويتفقون على أنها جرت اليمن للحروب والفتن والويلات.

استقرار اليمن

وأضاف المصدر أن خروج إيران من اليمن، هو استقرار لكل اليمنيين، وضرب بعض منهم مثلا بالأوضاع في لبنان وسورية والعراق، والتي كانت إيران تقف خلف كل دمار هناك. ووجه عدد من اليمنيين رسائل فيما بينهم، أن أي تعاون مع الإيرانيين هو خيانة لليمن وخيانة للوطن، ومن جلب السفير والخبراء الإيرانيين لليمن، هم خونة عملاء خانوا وطنهم، مثلما خانوا دينهم وعروبتهم، وأن المرحلة الحالية مرحلة تكاتف وتآخ وترابط وبناء، ومرحلة صمود ضد أي تدخلات إيرانية، وأن اليمنيين لن يقبلوا إيرانيا على أرض وطنهم.

إيرلو

ولد حسن إيرلو عام 1959 في محافظة طهران الإيرانية في مدينة «شهر ري»

أنهى دراسته الابتدائية في طهران في منطقة «بوابة دولاب».

أكمل دراسته الجامعية في جامعة وزارة الخارجية، في قسم العلاقات الدولية، ليحصل منها على شهادة دكتوراه، ويبدأ عمله مع وزارة الخارجية.

يعتبر أيضا مسؤولا في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإسلامي.

وهو عنصر مركزي في جهود طهران، لإبراز قوتها في اليمن وسورية، وأماكن أخرى في الشرق.

وبعد عدة سنوات من العمل في وزارة الخارجية الإيرانية، تسلم حسن إيرلو منصب مدير قسم اليمن في الوزارة، تم تعيينه سفيرا لإيران لدى للجمهورية اليمنية...

متهم بالدخول متنكراً إلى أراضي الجمهورية اليمنية، والتجسس والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي.

قام بارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب..

هلاكه

هلك السفير الإيراني في صنعاء الإثنين 20 ديسمبر 2021، متأثر بجراحه بعد قصف موقعهم من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وتم نقله إلى إيران للعلاج فمات هناك متأثر بجراحه.

سفير إيران في اليمن

في أواخر العام 2020، تم تعيين حسن إيرلو كسفير رسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل وزير خارجيتها الدكتور جواد ظريف.

و بهذا يكون حسن إيرلو أول سفير إيراني على الأراضي اليمنية، بعد الدكتور نيكنام سفير إيران السابق في اليمن.