أوكرانيا غاضبة من الأطلسي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، عن خيبة أمله إزاء تردد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي المتحفظين حيال ضغوط كييف التي تريد الانضمام إلى التكتلين على خلفية أزمة مع موسكو.

وقال زيلينسكي للسلك الدبلوماسي الأوكراني «لا يمكننا قبول الفكرة التي تحظى بشعبية كبيرة اليوم حول (انضمام أوكرانيا إلى) الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثين عاما و(إلى) الحلف الأطلسي خلال خمسين عاما. هذا يثبط الجميع ويبطئهم».

وأضاف زيلينسكي خلال اجتماع في غرب البلاد أن أوكرانيا تطمح إلى «الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات القليلة المقبلة وإلى أن تحصل على جدول زمني للانضمام إلى الحلف الأطلسي... نريده في 2022».