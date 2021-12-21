الجيش الفرنسي يقتل داعشيا

أعلنت القوات المسلحة الفرنسية قتلها أحد المسؤولين عن هجوم إرهابي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الفرنسيين، قبل عام ونصف العام.

وأعلن الجيش الفرنسي، الثلاثاء، أن أحد أفراد ما يسمى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى الإرهابي تم «تحييده» في قصف جوي قرب

تيلابيري، شمال غربي النيجر، ويتردد أن الرجل كان يقود عشرات المقاتلين، وشن ما يسمى تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وهو فرع من داعش، العديد من الهجمات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وهاجم رجال مدججون بأسلحة ثقيلة على متن دراجات نارية ستة فرنسيين ونيجيريين اثنين، في أغسطس 2020، في متنزه يقع إلى الشرق من نيامي.

وكان جميع الضحايا تقريبا يعملون لدى منظمة إغاثة، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.