اليابان تدفع لواشنطن 13 مليار دولار

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، الثلاثاء، أن اليابان ستدفع نحو 1.55 تريليون ين (13.64 مليار دولار) على مدى الأعوام الخمسة، وستبدأ الأعوام الخمسة لاستضافة قوات عسكرية أمريكية ابتداء من أبريل المقبل.
وقالت الهيئة إن متوسط المبلغ السنوي يبلغ حوالي 211 مليار ين، وهو ما يزيد بنحو 10 مليارات ين عما تدفعه اليابان في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس.
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