رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان

كما سيعقد رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمعية الوطنية بباكستان أسد قيصر في إطار الزيارة لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وباكستان في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التعاون الثنائي بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الباكستانية والتنسيق المشترك في المحافل والمناسبات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما يناقش الجانبان سبل دعم وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.
من جانبه، أكد آل الشيخ أن هذه الزيارة تأتي في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة يسندها حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في شتى المجالات.
وأضاف أنها تأتي تأكيدا لحرص المجلس والجمعية على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية وترسيخاً لما تضمنته مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين في ديسمبر 2019 في الرياض الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في العمل البرلماني بين البلدين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
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