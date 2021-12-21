فيديو وصور.. إصابة جنديين إسرائيليين بعملية دهس غرب جنين واستشهاد المنفذ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 55 دقيقة

آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2021 9:20 مساءً

استشهد مساء اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بزعم تنفيذه عملية دهس قرب حاجز “دوتان” غرب مدينة جنين.

وزعمت القناة الـ14 “الإسرائيلية”، أن جنود الاحتلال المتركزة قرب حاجز “دوتان” اطلقت النار تجاه سيارة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية دهس قرب الحاجز.

وقالت القناة الإسرائيلية”، إن قوات الاحتلال نفذت عملية إطلاق نار تجاه مركبة فلسطينية غرب جنين، بزعم محاولتها دهس عدد من جنود الاحتلال قرب حاجز “دوتان”.

وأوضحت، أن سيارة المنفذ احترقت بالكامل أثر اشتعال النيران فيها عقب اطلاق جنود الاحتلال النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس”.

بدروه، أكد مراسل الـ”قناة7″ الإسرائيلية، أن منفذ عملية استشهد داخل مركبته الذي احترقت بالكامل أثر اطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية باستهداف قوات الاحتلال مركبة فلسطينية خاصة بالرصاص الحي، بزعم محاولة سائقها تنفيذ عملية دهس قرب حاجز “دوتان” العسكري، المقامة على أراضي بلدة يعبد.

وأظهرت مقاطع فيديو، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة فلسطينية تقف في مواجهة مركبة عسكرية بالقرب من “حاجز دوتان” العسكري لقوات الاحتلال؛ وسط أنباء تفيد بأن سائقها عالق داخلها.



وأشار شهود عيان الى انفجار السيارة بعد أن أتت عليها النيران بالكامل، فيما شهد سهل يعبد انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال.