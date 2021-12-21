شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط طائرات مسيرة«حوثية» في شُحنة طبية باليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول صحفيون يمنيون صورًا من ضبط شحنة طبية كانت تحوي طائرات مسيرة تابعة لمليشا الحوثي، على يد قوات الجيش الوطني.

وكتب الإعلامي اليمني “معتصم اليمني” عبر حسابه على “تويتر” :” طائرات مسيرة تم الامساك بها من قبل قوات الجيش الوطني في منطقة بئر علي وهي متجهة من مطار الريان إلى بلحاف”.

وأضاف أن البلاغ الذي وصل إلى السلطة أنها أدوات طبية ، وعند تفتيشها تبين أنها أدوات تخريب “طيران مسير”.