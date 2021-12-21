شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدعم المنظمات الإغاثية بـ580 مليون دولار لمكافحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الأمريكية عن تقديم 580 مليون دولار إضافية لمنظمات الإغاثة الدولية، من بينها وكالات تابعة للأمم المتحدة، لدعمها في مكافحة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن 280 مليون دولار ستذهب إلى منظمة الصحة العالمية، و170 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة و55 مليون دولار إلى وكالات أممية أصغر.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان "مع ظهور المتحور أوميكرون والتحديات المستمرة مثل الوصول العادل إلى الرعاية المنقذة للحياة واللقاحات، وصل العالم إلى مرحلة حرجة في استجابتنا العالمية لهذا الفيروس".

وتابع "لقد سعت الولايات المتحدة إلى تحفيز جهد عالمي جماعي بنموذجنا وقيادتنا، ومن المهم للغاية أن تقوم الحكومات الأخرى بالوفاء بالتزاماتها ومساندة أولئك الذين يقفون في الخط الأمامي لمواجهة هذه الجائحة".