اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون

21 ديسمبر , 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب)
قال الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا الأوضاع في أوكرانيا ومالي بالإضافة إلى مقترحات روسية للولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية وذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء.
وأثارت موسكو قلق الغرب بحشد قواتها بالقرب من أوكرانيا وكشفت عن قائمة من المقترحات الأمنية التي تريد مناقشتها منها تعهد حلف شمال الأطلسي بالتخلي عن أي نشاط عسكري في شرق أوروبا وأوكرانيا.
وأوضح الكرملين، في بيان، أن الرئيس الروسي أكد أن احتمال عقد قمة جديدة على غرار قمة نورماندي يتوقف على اتخاذ السلطات في كييف خطوات ملموسة لتطبيق إجراءات مينسك.
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