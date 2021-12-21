زلزال يضرب جنوبي ايران

وافاد مركز رصد الزلازل الايراني، ان هذا الحادث وقع في الساعة الثامنة و6 دقائق من مساء اليوم الثلاثاء، وعند التقاء خطي الطول الشرقي 56.249 والعرض الشمالي 27.557 درجة وفي عمق 16 كلم من سطح الارض.

ولم ترد لحد الان اي تقارير بشأن الخسائر المحتملة الناجمة عن زلزال قلعة قاضي بشدة 4.5 درجات ريختر اليوم.