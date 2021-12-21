الكونجرس يحيي ذكرى اقتحام الكابيتول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي أمس أن الكونجرس سيعقد «حدثا كبيرا» لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول من قبل الآلاف من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب. وسيشمل الحدث المشرعين الذين يتذكرون الهجوم، وحلقة نقاش مع المؤرخين، ووقفة صلاة مسائية. وسيعقد ذلك في 6 يناير، بحسب صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».



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