انسحاب قوات تيجراي من شمال إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن الجماعة سحبت قواتها من المناطق المجاورة في شمال إثيوبيا.

وقال جيتاشيو رضا، مستشارزعيم جبهة تحرير شعب تيجراي ديبرتسيون جبريمايكل، في تغريدة على تويتر «لقد انتهينا للتو من انسحاب قواتنا من منطقتي أمهرة وعفر».

وتأتي هذه التغريدات بعد يوم من إرسال جبريمايكل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يبلغه فيها باعتزامه الانسحاب من مناطق في إثيوبيا خارج تيجراي.

وكتب جبرمايكل «لقد استمعنا للدعوة الدولية الإجماعية لنا بالانسحاب من المناطق المجاورة».