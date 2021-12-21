مقتل أحد عمال الإغاثة في جنوب السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان المنسق الإنساني في جنوب السودان، ماثيو هولينغورث، بشدة الهجوم في جنوب السودان على قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، والذي خلف قتيلا وجريحا، مطالبا بأن تبذل السلطات قصارى جهدها لتقديم الجناة إلى العدالة. وأكد هولينغورث في بيان صحفي أن وقوع حادثة من هذا النوع ضد مدنيين محددين بوضوح، وضد العاملين في المجال الإنساني والأصول الإنسانية أمر غير مقبول.



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