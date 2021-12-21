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توتنهام يتخلص من عبء كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - ويستعد توتنهام لمواجهة وست هام غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال كونتي في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام: "كل نتائج الفحص جاءت سلبية، وهذا أمر جيد بالتأكيد، كما تعلم جيدًا، إصابات كورونا تحتاج إلى بعض الوقت".


وأضاف: "عدد كبير من اللاعبين ليس لائقا بما يكفي حاليا، لكن الخبر السار أن جميع اللاعبين متاحون".

وتابع: "لدينا أخبار سيئة إلى حد ما بشأن ريان سيسينيون، فقد تعرض للإصابة أمام ، فقط هو الوحيد المصاب إلى جانب كريستيان روميرو".

وأكمل: "سيسينيون لاعب شاب، لكنه قوي بدنيا، وسريع جدا، عليه تجنب هذه الأنواع من الإصابات".

وختم: "روميرو غير متاح، لكنه يتحسن، نحن سعداء باللاعب، لأنه عندما يكون لديك هذا النوع من الإصابات الخطيرة، تشعر بالإحباط، لكنه الآن بدأ العمل، وأعتقد أنه من الممكن أن يعود في غضون 3 أسابيع".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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