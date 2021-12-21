انت الان تتابع خبر توتنهام يتخلص من عبء كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستعد توتنهام لمواجهة وست هام غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال كونتي في تصريحات للموقع الرسمي لتوتنهام: "كل نتائج الفحص جاءت سلبية، وهذا أمر جيد بالتأكيد، كما تعلم جيدًا، إصابات كورونا تحتاج إلى بعض الوقت".



وأضاف: "عدد كبير من اللاعبين ليس لائقا بما يكفي حاليا، لكن الخبر السار أن جميع اللاعبين متاحون".

وتابع: "لدينا أخبار سيئة إلى حد ما بشأن ريان سيسينيون، فقد تعرض للإصابة أمام ليفربول، فقط هو الوحيد المصاب إلى جانب كريستيان روميرو".

وأكمل: "سيسينيون لاعب شاب، لكنه قوي بدنيا، وسريع جدا، عليه تجنب هذه الأنواع من الإصابات".

وختم: "روميرو غير متاح، لكنه يتحسن، نحن سعداء باللاعب، لأنه عندما يكون لديك هذا النوع من الإصابات الخطيرة، تشعر بالإحباط، لكنه الآن بدأ العمل، وأعتقد أنه من الممكن أن يعود في غضون 3 أسابيع".

