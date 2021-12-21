فلسطين تحذر من التنكيل بأسراها في سجون إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت مصادر فلسطينية من تداعيات التوتر الحاصل في السجون الإسرائيلية بسبب إجراءات التضييق على الأسيرات، والتنكيل بأسرى سجن نفحة عقب إقدام أحد الأسرى على طعن ضباط في السجن.

وقال مكتب إعلام الأسرى في بيان «إن حالة من التوتر الشديد تسود كافة السجون الإسرائيلية وجميع الأقسام مغلقة بشكل كامل، فيما انقطع التواصل مع أسرى قسم 12 بسجن نفحة».

وذكر أن هناك خشية حقيقية على حياة أسرى قسم 12 في سجن نفحة من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، من بينهم مرضى وكبار في السن.

وكان القسم المذكور شهد طعن أسير ينحدر من قطاع غزة أحد الضباط الإسرائيليين مساء أمس ما أدى إلى إصابته بجروح.

من جهتها، حذرت حركة حماس من أن «اعتداءات» إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات يمثل «استفزازا للمقاومة» الفلسطينية.

وقال القيادي مشير المصري، -خلال اعتصام في شمال غزة قبالة منزل الأسير الذي طعن ضابطا إسرائيليا-، «إن قضية الأسرى خط أحمر لا يمكن تجاوزه وإجراءات الاحتلال بحق الأسيرات هو استفزاز للمقاومة وصواريخها».

ودعا المصري الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس إلى الانتفاض على خطوط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي، وشن هجمات بالسكاكين وكل الوسائل انتفاضا للأسرى والأسيرات».

على صعيد آخر، حذرت أوساط حقوقية فلسطينية من تدهور خطير على الوضع الصحي لأسير فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعة أشهر.