الربيعة وعبده يتابعان 16 مشروعا سعوديا في جيبوتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة بمقر المركز في الرياض أمس، معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن في جمهورية جيبوتي أولوفة إسماعيل عبده. وبحثا خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية، والمشاريع الإنسانية التي ينفذها المركز في جيبوتي، البالغة 16 مشروعا في قطاعات صحية وغذائية وغيرها. وأثنت الوزيرة على دور المملكة الريادي في المجال الإنساني، مشيدة بالآلية الاحترافية التي ينتهجها مركز الملك سلمان للإغاثة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف دول العالم.

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