مصر لأمريكا: لا تدخل في الأحكام القضائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ أنه ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على، أو التطرق إلى، أحكام تصدر من القضاء تنفيذا لقوانين واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل. جاء ذلك ردا على ما أشار إليه متحدث وزارة الخارجية الأمريكية مما سماه «خيبة أمله جراء الأحكام القضائية المصرية الصادرة أمس». وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر عاقبت أمس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

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