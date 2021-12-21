شكرا لقرائتكم خبر ميقاتي لبري: مجلس الوزراء ليس ساحة لتسوية الخلافات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفضه التدخل في عمل القضاء أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول التدخل في الشؤون القضائية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن ميقاتي كرر «خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق».

وشدد ميقاتي على ضرورة «أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات».

وأعلن البيان أن ميقاتي «أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق».

ونوه البيان إلى أن ميقاتي «مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور. فاقتضى التوضيح».

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل أمس، رئيس الحكومة ميقاتي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات، وغادر بعدها ميقاتي دون الإدلاء بتصريح.

ولا تزال أزمة عدم انعقاد مجلس الوزراء مستمرة منذ 12 أكتوبر الماضي، بعد مطالبة وزراء «حركة أمل» و»حزب الله» بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، ولم يدع رئيس الحكومة لجلسة لمجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ.