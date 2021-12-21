إخوان تونس يحرضون نشطاء على الإضراب

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وأعلن المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم «مواطنون ضد الانقلاب» في مؤتمر صحفي افتراضي بدء شخصيات وطنية ونواب إضرابا عن الطعام سيتم تحديد موعده ومكانه في وقت لاحق.
ويحتج المعارضون ضد تجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور واحتكاره لمعظم السلطات ويطالبون بعودة أعمال المؤسسات الدستورية وإنهاء الوضع الاستثنائي في البلاد المستمر منذ 25 يوليو الماضي.
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