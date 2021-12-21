شكرا لقرائتكم خبر إخوان تونس يحرضون نشطاء على الإضراب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرضت ميليشيات الإخوان الإرهابية في تونس ممثلة في حركة النهضة، نشطاء وسياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيد للدخول في إضراب عن الطعام، ردا على التدابير الاستثنائية وما اعتبروه انتهاكات للحقوق والحريات.

وأعلن المعارضون الذين يطلقون على أنفسهم «مواطنون ضد الانقلاب» في مؤتمر صحفي افتراضي بدء شخصيات وطنية ونواب إضرابا عن الطعام سيتم تحديد موعده ومكانه في وقت لاحق.

ويحتج المعارضون ضد تجميد البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور واحتكاره لمعظم السلطات ويطالبون بعودة أعمال المؤسسات الدستورية وإنهاء الوضع الاستثنائي في البلاد المستمر منذ 25 يوليو الماضي.