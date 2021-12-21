تضارب الأنباء حول وفاة إيرلو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تضاربت الأنباء بشأن وفاة حسن إيرلو سفير إيران لدى جماعة الحوثي الإرهابية بعد يومين من مغادرته صنعاء على متن طائرة عراقية أقلته بعد موافقة التحالف العربي لدعم الشرعية، أعلنت إيران، أمس رسميا وفاة من تسميه سفيرها لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده «إن السفير إيرلو توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)». وشوهد السفير الإيراني أثناء مغادرته المطار بوضع صحي حرج للغاية، وتم نقله على سرير متنقل عبر سيارة إسعاف إلى داخل الطائرة. وبحسب معلومات استخباراتية، فقد كان يشار إليه باعتباره الحاكم الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء.

وصنفت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، إيرلو، الضابط في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ضمن قائمة العقوبات. وحذرت وزارة خارجيتها من تفاقم الصراع في البلاد.

وفي أكتوبر 2020، أوفدت إيران أحد قادة فيلق القدس ذراع التدخل الخارجي للحرس الثوري الإيراني، إلى صنعاء كسفير مفوض فوق العادة ومفوض للنظام الإيراني في اليمن.

وتم تعيين إيرلو بعد أن فقدت إيران قاسم سليماني الذي قتل في يناير 2020 وترك وراءه فراغا ملموسا في إدارة الملفات الإيرانية الإقليمية، وأهمها اليمن، وحاولت طهران بذلك تعزيز موقعها في اليمن.

ونعت ميليشيات الحوثي حاكمها العسكري الإيراني بشدة، حيث نعى وزير خارجية الحوثيين هشام شرف وفاة السفير الإيراني لدى اليمن حسن إيرلو. وقال المهندس هشام شرف «نبعث بتعازينا الحارة للشعب الإيراني قيادة وشعبا في وفاة سفيرها.

من جهة أخرى تشهد جبهتا مقبنة بتعز والجوف موجة نزوح كبيرة عقب القصف الحوثي المتواصل على المدنيين ومخيمات النازحين، وحذرت اللجنة الفرعية للإغاثة بالجوف، من موجة نزوح تشهدها المناطق الشمالية للمحافظة، عقب قصف ميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدف مخيمات النازحين في مناطق عفي والقرن بمديرية العنان واليتمة بمديرية خب الشعف.

وقالت اللجنة في بيان لها «إن النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية، بعد استهداف الميليشيات الإرهابية للمخيمات ما تسبب بتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل ظروف مناخية صعبة». وأضاف البيان «إن ميليشيات الحوثي قصفت مخيمات النزوح في مناطق تابعة لمديريتي العنان وخب الشعف، حيث تحتضن أكثر من 16970 نازحا، كما أجبر العديد منهم للنزوح لمناطق آمنة».

وطالبت اللجنة، منسق الشؤون الإنسانية باليمن ومنظمات الأمم المتحدة القيام بواجباتها الإنسانية وإدانة هذه الجرائم التي يتعرض لها النازحون، وسرعة الاستجابة الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة النازحين التي لا تحتمل التأخير.

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