شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين بجنوب القاهرة تختتم دوراتها التثقيفية حول العلوم القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت نقابة المحامين بجنوب القاهرة برئاسة النقيب حسن أمين، الدورات التثقيفية المكثفة التى نظمتها حول العلوم القانونية، بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين، وتناولت المنظور التطبيقى الذى يجرى عليه العمل بالمحاكم في قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية.

وحاضر فى الدورة النقيب حسن أمين نقيب المحامين بجنوب القاهرة عن الإجراءات الجنائية، وقال حسن أمين إن معظم من كتب في قانون المرافعات المدنية والتجارية تناولها من المنظور الأكاديمي البحت، بمعنى أن يكتب في قانون المرافعات يبدأ من المادة الأولى ثم يشرح وجهة نظره أو تفسيره، ثم بعد ذلك يضع ما لديه من أحكام محكمة النقض المتعلقة بالنص في نهاية هذا الشرح، مضيفا أن تلك الدورات ستطرح الجانب العملي التطبيقى.

وأضاف حسن أمين أن قانون المرافعات المدنية والتجارية له قاعدة وتعريف هو قانون الولايات العامة الإجرائى، وأنه الأعم والأشمل في التطبيق الإجرائي، مشيرا إلى أن قانون المرافعات المدنية يطبق أمام المحكمة الدستورية العليا وأمام محكمة القضاء الإدارى وعدد من المحاكم.

يذكر أن نقابة المحامين بجنوب القاهرة، أعلنت من قبل عن تنظيم مسابقة بحثية في فروع القانون المختلفة بحيث تكون هذه الأبحاث وسيلة فعالة للارتقاء بالعلم القانوني لدى المحامين، مضيفة أنها أعدت العديد من الجوائز العينية تشجيعا للباحثين وعملا بوصية الراحل يحيى عبد الرشيد أبو زيد المحامى ودفعا للتقدم العلمى.