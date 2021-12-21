شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط طرح المحال العامة للمصنفات أو التسجيلات الصوتية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قانون حماية الملكية الفكرية المعدل في سبتمبر 2020، أن جميع المحال التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار أو بالإعارة أو بالترخيص بالاستخدام مصنفات أو أداءات مسجلة أو تسجيلات صوتية أو برامج إذاعية عليها أن تلتزم بالآتي:

١- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه.

٢- إمساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى وسنة تداوله.

ووفقا لنص المادة رقم 187 من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.