رئيس جامعة الأزهر الأسبق: أثرياء العرب مقصرون في حق اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن العالم صار رقميا، كل شيء يقاس فيه بالأرقام، مشيرا إلى أن العرب يشنون حربا على هذه اللغة العربية الباسلة.

وأضاف خلال كلمته في فاعليات الملتقى العلمي الثامن لهيئة كبار العلماء، الثلاثاء، بالجامع الأزهر، أن الحروب التي تجري على اللغة من أبنائها أكبر قبل أعداءها، لتكون مثلما كانت العبرية في فترة سابقة، حتى لا يتعامل معها أحد أو لا يفهمها أحد.

ولفت إلى أن البعض بذل أموالا كثيرة لتصبح اللغة العربية، لتصبح لغة محاريب، مشددًا على أن الدين الإسلامي دين حياة وليس محاريب، فالأذان يرفع باللغة العربية.

ولفت إلى أنه لن يستطيع أحد أن يجعل اللغة العربية لغة محاريب، فالمسلمين يذكرون الله يوميا باللغة العربية، مشيرا إلى أن أثرياء العرب وأصحاب الأموال مقصرون جميعا لأنهم لم يخترعوا ماسحا ضوئيا باللغة العربية.

وأشار الهدهد إلى أننا أصبحنا نتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالحروف اللاتينية وهذه حرب نقوم بها بأنفسنا على اللغة العربية، لافتًا إلى أن يجب على الأثرياء أن يصنعوا محركات بحث ومتصفحات عربية ومتصفحات.

وأكد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أن اللغة العربية محفوظة كما حفظ الله سبحانه وتعالى كتابهم.

وانطلقت قبل قليل، فعاليات الملتقى العلمي الثامن لهيئة كبار العلماء، بالجامع الأزهر، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الـ 18 من شهر ديسمبر، كل عام.

وبدأت الفعاليات، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فيلما تسجيليا عن اللغة العربية.

ويحضر الملتقى، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور حسن الشافعي عضو الهيئة، والدكتور حسن الصغير الأمين العام للهيئة، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة الأزهرية، والدكتور هاني عودة المشرف العام على الجامع الأزهر، والعديد من الطلاب المصريين والوافدين.