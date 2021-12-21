"ولا في الأفلام".. إحالة ملف مباراة أثارت الجدل بكفرالشيخ لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أحالت لجنة مسابقات المجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث مجموعة "كفر الشيخ والغربية"، اليوم الثلاثاء، ملف مباراة سيدي سالم وسبورتنج كاسل في منافسات الأسبوع الثاني عشر، إلى لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد كرة القدم، لاتخاذ ما يلزم في واقعة إلغاء المباراة بعد أن رفض الحكم نزول توأم لاعب تلقى طردًا أثناء اللقاء، في موقف اتسم بالغرابة وتشابه مع الأفلام الكوميدية.

مصطفى عيسى رئيس لجنة مسابقات المجموعة التاسعة بدوري القسم الثالث، نفى لـ"الخليج 365"، أن سبب إلغاء المباراة التوأم محمد ومصطفى حديفة لاعبي فريق الكرة بنادي سيدي سالم، نتيجة التشابه بينهما واعتقاد الحكم أن الأخير هو نفس توأمها الذي حصل على طرد في تلك المباراة.

وأكد رئيس اللجنة أنه جرى فحص ومناقشة تقريري حكم المباراة محمد عاطف، من منطقة القاهرة لكرة القدم، ومراقب المباراة فتوح الصاوي، حيث تبين وجود تضارب في كلا التقريرين.

وأوضح أن الحكم دون في تقريره أن سبب إلغاء المباراة عدم وجود التأمين الكافي، في المقابل يعكس تقرير المراقب ما دونه الحكم في تقريره.

وقال عيسى إنه بعد اكتشاف التضارب في تقريري الحكم والمراقب، أحيل ملف المباراة إلى اللجنة الرئيسية لاتخاذ قرارها نحو المباراة بعد مناقشة جميع التقارير التي تتعلق بالمباراة.

وكانت مباراة سيدي سالم وسبورتنج كاسل التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة التاسعة من دوري القسم الثالث (مجموعة كفر الشيخ والغربية)، حالة من الجدل، بعد أن ألغاها حكم المباراة في الدقيقة 75 لاعتقاده بأن مصطفى حديفة لاعب فريق سيدي سالم هو توأمه محمد الذي تلقى طردًا خلال المباراة، وفق تأكيدات اللاعبين والجهاز الفني.

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