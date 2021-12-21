رسالة من محافظ الجيزة للمواطنين بشأن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بنشر سيارات بميكروفونات لتوعية المواطنين بضرورة الإسراع والتوجه نحو الوحدات والمراكز الصحية لتطعيم أبنائهم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار الحملة القومية التي ستنتهي، غدًا الأربعاء.

وفي السياق ذاته، قام مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع إدارة صحة أوسيم بإعداد حملة للتوعية من خلال التحرك بسيارة بميكروفونات في الشوارع الرئيسية والفرعية لتوعية المواطنين بأماكن تواجد فرق حملات التطعيم الثابتة والمتحركة وسرعة التوجه لتطعيم أبنائهم؛ حفاظًا على سلامتهم.

وعلى صعيد آخر، نفذت إدارة الساحات والمواقف اليوم حملة لرصد التعديات على الطريق العام بشارع أستوديو مصر ومشروع الممشى السياحي 306 تم خلالها كلبشة عدد كبير من المركبات المنتظره أعلى الأرصفة والجزيرة الوسطى؛ لمنع الوقوف بشكل مخالف بالشوارع الرئيسية في الأماكن غير الصحيحة للانتظار؛ حفاظًا على تحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين وتحصيل الرسوم المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المحافظ بتكثيف الحملات لضبط المخالفات والتعديات بجميع الأحياء والمراكز والمدن تحت إشراف ومتابعة الدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية.