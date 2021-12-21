تسجيل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” في روما

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلن أليسيو داماتو المسؤول الصحي في مقاطعة لاتسيو وسط إيطاليا اليوم الثلاثاء، عن رصد أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” في العاصمة روما.

وقال داماتو: “تلقيت من خدمة الرصد والمراقبة الإقليمية التابعة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية خبرا برصد حالة إصابة موثوقة بالمتحور أوميكرون”، مبينا أن “هذه الحالة ذات أهمية خاصة حيث يبدو أنها إصابة محلية، أي خلال المرحلة الأولية من التحقيق الوبائي لم يتبين وجود أي اتصالات للمصاب مع أشخاص من بلدان أخرى”.

وأوضح أن “المريض شاب وحاليا بدون أعراض وهو في عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك في حفلة في روما مع أربعة أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم”، مشيرا إلى أن “المريض تلقى في السابق جرعتين من لقاح استرازينيكا ولم يقم برحلات خلال الـ14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض”.

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 137 وفاة و16213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 135778، فيما عدد الإصابات 5.4 ميلون.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 97 وفاة و24259 إصابة بالفيرو س.

وتعتبر حصيلة الوفيات بكورونا في إيطاليا هي الثاني في أوروبا بعد بريطانيا، والتاسعة على مستوى العالم.