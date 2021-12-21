شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أمريكي ينشر تصنيف الدول العربية من حيث مخاطر السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثًا للخريطة التي توضح تقييمها لمستويات الوضع الوبائي بينما يواصل العالم بأسره مراقبة متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

ويشمل تقييم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أربع مستويات، حيث يشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة ويشكل المستوى الأول خطورة أقل.

وحسب “سي إن إن”، تضم الوجهات التي تندرج في المستوى الرابع “الخطر المرتفع للغاية” أكثر من 500 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية، وفقًا لمعايير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وبالنسبة إلى الدول العربية، شمل المستوى الرابع الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا “مرتفع للغاية” كل من العراق، والأردن و الصومال، بالإضافة إلى لبنان.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن تصنيف المستوى الرابع يعني أنه يجب على الأشخاص تجنب السفر إلى هذه الوجهات، مشيرًة إلى أنه في حالة ضرورة السفر إلى هذه الوجهات، فيجب تلقي التطعيم الكامل قبل السفر.

أما بالنسبة إلى المستوى الثالث، الذي يشير إلى خطر انتشار وتأثير فيروس كورونا “مرتفع”، فشمل كل من مصر، وقطر، وتونس، وليبيا، والأراضي الفلسطينية من الدول العربية.

وشمل المستوى الثاني كل من البحرين وجزر القمر من الدول العربية. وبحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تضم الوجهات التي تحمل تصنيف “المستوى الثاني: فيروس كورونا متوسط” من 50 إلى 99 حالة إصابة لكل 100 ألف مقيم خلال الأيام الـ 28 الماضية.

وشمل المستوى الأول كل من الإمارات، وسلطنة عمان، والكويت، والمغرب، وجيبوتي من الدول العربية. وتضم الوجهات التي تحمل تصنيف “المستوى الأول: فيروس كورونا منخفض، أقل من 50 حالة إصابة جديدة لكل 100 ألف مقيم خلال الـ 28 يومًا الماضية.

ومن الدول العربية، شملت فئة مخاطر فيروس كورونا “مجهولة” كل من الجزائر، وسوريا، واليمن بالإضافة إلى السودان.