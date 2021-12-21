شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية الشيوخ" يلتقى السفير البرازيلى ويبحثان سبل التعاون البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور عبد الحيى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، بالسفير أنطونيو بتريوتا، سفير جمهورية البرازيل بالقاهرة اليوم، الثلاثاء.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء النقاش حول عدة موضوعات منها إقامة علاقات صداقة وتعاون بين مجلسى الشيوخ المصرى والبرازيل.

وقال الدكتور عبد الحيى عبيد، رئيس اللجنة، إن السفير كان وزيراً لخارجية البرازيل وسفيراً لها في عدة دول والأمم المتحدة، وإنه طلب تشكيل جمعية صداقة بين برلماني الدولتين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، التجارية، الثقافية والتعليمية بين البلدين.

وأكد الجانبان على حرص الدولتين المصرية والبرازيلية على دعم الاستقرار السياسى والاقتصادي والتنموى لجميع دول العالم، بالإضافة إلى حث جميع الدول في التعامل الجدى مع قضية المناخ، حيث إنها قضية عالمية وسوف تؤثر على العالم بأجمعه.