شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف يرصد أرقاما عن المسنين فى مصر.. 6.5 مليون مسن و1.21 عدد المشتغلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الفيس بوك، أرقام المسنين في مصر جاء فيه أن هناك 6.5 مليون مسن في مصر وأن هناك 1.21 عدد المسنين المشتغلين وأن عقود الزواج 2.1 % من إجمالي العقود، وأن شهادات الطلاق تقدر بنسبة 9 % من إجمالي لشهادات، و أن 12.5 % نسبة المسنين من إجمالي المدخنين، و 8.9 % نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعى عال .

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد رصدت من قبل، في إنفوجراف تطور الخدمات الطبية في مصر "الاستثمار في المنظومة الصحية الشاملة"، جاء فيه أن هناك 8 ملايين خدمة طبية وعلاجية تقدم عبر 119 منشأة تابعة للتأمين الصحى الشامل في كل من بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

كما رصدت 4 ملايين ملف طبى الكترونى للمنتفعين بمنظومة التامين الصحى بالمحافظات الثلاث بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوجه الاستفادة من تسجيل العقارات بالشهر العقاري والتي جاء من بينها ضمان الملكية وحمايتها واستخدام حصيلة الرسوم في تمويل المشروعات التنموية وتقليل عدد المنازعات القضائية.