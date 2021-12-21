شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بتسويق منتجات المستثمرين بمجمعى مرغم 1و2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، هيئة التنمية الصناعية بموافاتها بإجمالى التكلفة الاستثمارية لمرغم 2،1 ومقارنتها بأسعار الإيجار والتمليك.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية والاستماع لمشاكل المستثمرين والمصنعين.

وأوصت اللجنة، الاتصال بالجهات الحكومية لتسويق منتجات مجمعا مرغم 2،1 ، بالإضافة إلى أن يقوم نواب محافظة الإسكندرية بمتابعة حلول مشاكل المستثمرين التى تم الاتفاق عليها خلال لقاء وفد اللجنة بعدد من المستثمرين والمصنعين، وأن يضم المبنى الإدارى من المجمع مكتب لهيئة التنمية الصناعية، وممثل عن وزارة التموين لاستخراج السجل التجارى.

كما أوصت اللجنة أيضا، أن تكون التكلفة بالإضافة لـ10% مصاريف إدارية للإيجار أو البيع.

وأكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بحل مشكلات وأزمات القطاع الصناعي، موضحا أن زيارة لجنة الصناعة إلى محافظة الإسكندرية في ظل تلك الظروف المناخية يعد دليلا واضحا أن هناك تكليف بالاستماع إلي مشاكل المستثمرين وحلها.

وأضاف محمود، أن جميع الأزمات والمعوقات التي طرحت قابلة للحل وسنعمل جاهدين علي حلها وسأتابعها مع الجهات المختصة، قائلا:" دورنا كنواب واضح هو إعادة الثقة بين المواطن والدولة، والدولة جادة في حلول جميع الأزمات وإزالة أى معوقات".

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدى موسى، وعادل النجار والنائب خالد كمالى.