تحركات عسكرية توقف الحياة العامة في طرابلس الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

شهدت العاصمة الليبية طرابلس اليوم انتشاراً وتحركات عسكرية مفاجئة، بالإضافة إلى إغلاق بعض الطرقات بسواتر ترابية.



ونقل موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، صباح اليوم الثلاثاء إغلاق مداخل منطقتي أبوسليم، وباب بن غشير بالسواتر الترابية.

وأعلنت جامعة طرابلس إلغاء المحاضرات، ودعت الطلاب إلى مغادرتها بسبب الظروف الأمنية، في أعلنت شركة السهم للنقل العام توقف الحركة في مسارات عين زارة، القصر، والهضبة.

وتزامنت التحركات الميدانية للمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس مع قرب الموعد المفترض لاجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وفي ظل دعوات عامة للخروج في وقفات احتجاجية ضد تأجيل الانتخابات في عدة مدن من بينها العاصمة.