عاجل.. الأمم المتحدة تنفي إخلاء أي مقر لها في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد عن إخلاء مقرات لها في البلاد.



وقالت البعثة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم إنه "لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عين زارا" .

وأضافت أن الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في ليبيا، محذرة من الأخبار الكاذبة والملفقة.

وتتزايد الضغوط الدولية على ليبيا من أجل إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها في 24 كانون أول/ديسمبر الجاري.

وطالبت كل من فرنسا وإيطاليا، اليوم، بسرعة البت في تأجيل الانتخابات وتحديد موعد قريب لإجرائها، فيما أصدرت مفوضية الانتخابات قرارات اعتبرها محللون تمهيدا للتأجيل.