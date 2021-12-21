شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نيفين الكاتب: القيادة السياسية حريصة على دعم الصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة للمنطقة الصناعية ببرج العرب، ومجمعا مرغم 2،1 بمحافظة الإسكندرية، الهدف منها إزالة أيه معوقات تواجه المستثمرين والمصنعين والوقوف على البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

وتابعت الكاتب: "القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى، وتولى ملف الصناعة بشكل عام اهتمام واضح، واللجنة قامت بإسناد عدد من الصناعات المختلفة لكل عضو من أعضائها، وذلك ليقوم بدراسة ملف الصناعة بالتفصيل، ومن ثم رفع تقرير مفصل للجنة بالتفاصيل ليتسنى للجنة اتخاذ قرار بشأن صناعة ما لترجمة اهتمام القيادة السياسية فى صورة على الأرض".

واستكملت الكاتب: "تقدمت بطلب إحاطة ليس فقط من أجل الوقوف علي أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالإسكندرية بل أيضا من أجل الاستماع لمشاكل المصنعين والمستثمرين لإزالة أى مشاكل تواجههم"، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة أشد الحرص على تقديم أى مساعدة للمستثمرين، وهناك إصرار واضح من الدولة لحل جميع المشكلات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالى.