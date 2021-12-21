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النائب علاء عابد يوجه التهنئة لعبد الكريم الدغمى لانتخابه رئيسا لمجلس النواب الأردنى

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القاهرة - سامية سيد - شارك علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، فى اجتماع اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربى، بمقر مجلس النواب الأردني بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم، الثلاثاء ، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الأردني الدكتور عبد الكريم الدغمي .

 

 

ويتضمن جدول أعمال اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي عرض  الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان ، محاور حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي للعام 2021، وتتضمن الاستراتيجية المحاور التالية: المحور الأول واقع عماله الأطفال في العالم العربي ، وسيتم في هذا المحور رصد وتوثيق تطورات عماله الأطفال في المنطقة العربية ، والإحصائيات وخاصة في السنوات الأخيرة ضمن القطاعات المختلفة منها ، وإعداد استراتيجية عربية موحدة لمكافحة إستغلال وعمالة الأطفال.  

 

ويتضمن المحور الثاني :  تطوير حالة السجون في المنطقة العربية والأليات العربية الجديدة لنظام السجون في المنطقة العربية.

 

ووجه النائب علاء عابد التهنئة للدكتور عبد الكريم الدغمي لإنتخابة رئيسا لمجلس النواب الأردني ، مشيدا بدعم المملكة الأردنية الهاشمية للجهود العربية في مجال حقوق الإنسان ، وعماله الأطفال تلك الظاهرة التى بدءت تطفو على السطح خاصة فى ظل ما شهده الوطن العربي خلال الأعوام الماضية من صراعات كان أول ضحاياها الاطفال والنساء ، وأيضا جائحة التى أضعفت إقتصاديات دول العالم بما في ذلك إقتصاديات الدول العربية بإعتبارها جزء لا يتجزأ من الإقتصاد العالمي .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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