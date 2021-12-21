شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب": السياسة المصرية أرست قاعدة عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية الراهنة أرست عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأحكام المؤسسات القضائية وفق القواعد الدولية لاستقلالية القضاء ونزاهته وفق التزامات مصر الدولية في العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأردف كريم درويش في بيان اليوم الثلاثاء بأن مصر بإرسائها مبدأ احترام المواثيق الدولية واستقلالية القضاء ونزاهته إنما تصون حقوق الإنسان وهو ما كرسه الدستور والقانون المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر وفق إرادة وطنية مصرية خالصة إيمانا بأنها جزء رئيس من التنمية المصرية ورؤية مصر 2030 ووفق الرؤية المصرية الشاملة لحقوق الإنسان ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية بجانب الاعتبارات السياسية.

ولفت درويش إلى أن الشعب المصرى بمختلف فئاته يرفض رفضا تاما أي تدخل في شئونه الداخلية ولا تؤخذ أية تعليقات من هنا أو هناك مأخذ الجد بل تسبب تذمرا شعبيا مصريا تجاه الدول والكيانات التي تحاول المساس بهذا المبدأ المرتبط بالكرامة الوطنية المصرية والتي حفظتها القيادة السياسية والمؤسسات المعنية المصرية منذ عام 2014.