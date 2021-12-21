شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" توصى بتنفيذ قرارات الترقية للعاملين بـ"الوطنية للإعلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب سيد نصر، عضو اللجنة، بشأن عدم تنفيذ الهيئة الوطنية للإعلام، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار الترقيات لجميع العاملين بالدولة.

وقال النائب سيد حنفى، مقدم طلب الإحاطة، إن قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بترقيات العاملين بالحكومة لم تنفذ فى الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك حق قانونى للعاملين، ولابد أن تلتزم الهيئة بترقيتهم.

بدوره، قال عادل عبد الحميد، ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية بترقيات العاملين بالدولة، فإنه منذ أول أعوام 2019 و2020 و2021، تم صدور 3 قرارات من الجهاز تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، بأرقام 65 و101 و265، بأن يتم ترقية كل العاملين فى الهيئات الاقتصادية والخدمية الذين لهم الحق فى الترقية، متابعا: "بالتالي الهيئة ملزمة أن تنفذ القرارات الخاصة بالترقية للعاملين لديها".

وأضاف ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الترقيات وفقا للقانون يترتب عليها أثر مالي ولا يجوز مخالفة الأثر القانوني، وهو علاوة 5%، وطالما العامل له حق الترقية يحق الترقية حتي لو بأثر رجعي".

من جانبه، قال ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، إن هناك نحو 11 ألف موظف لهم حق فى الترقيات، وتكلفة ذلك حوالي 39 مليون جنيه.

من جانبها، أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بدعم مالي للهيئة الوطنية للإعلام لسداد تكلفة علاوات الترقيات الصادر بها قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أرقام 65 و101 و265، وطلبت بيان بالتصنيف الوظيفى للعاملين، على أن يتم استكمال المناقشة في اجتماع لاحق.