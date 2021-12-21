شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تتفقد مجمع مرغم 1و 2 بالإسكندرية.. وتؤكد: نواة لمدينة البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من لجنة الصناعة اليوم، الثلاثاء، مجمع مرغم 2، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة الإسكندرية لمتابعة الجهود المبذولة فى ملف البنية التحتية للمنطقة الصناعية بمدينة برج العرب.

واستمع الوفد لشرح مفصل حول مجمع مرغم 1 والذى يضم 238 وحدة صناعية كاملة التجهيز، ويشمل مجمع مرغم 2، عدد وحدات 204 وحدات صناعية ليصبح إجمالى الوحدات التى جرى توفيرها 442 وحدة صناعة.

وقال النائب معتز محمود، إن مجمعا مرغم 1، 2 يعدا نواة لمدينة صناعة البلاستيك فى المحافظة قائمة على توافر المواد الخام فى منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتى تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، وهو الأمر الذى يحقق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة

ويساهم مجمعا مرغم 1،2 فى إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين، وجاء إنشاء مجمع مرغم 2 استكمالات لمرغم 1، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والمجهزة بالتراخيص لتشجيع الشباب على تبنى فكر العمل الحر.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.