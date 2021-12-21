شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تؤجل اجتماعاتها للغد بعد اعتذار محافظ الإسكندرية بسبب الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تأجيل اجتماعاتها التى كان من المقرر أن تعقدها غدا الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وذلك نظرا لاعتذار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الظروف الجوية السيئة، وانشغال رؤساء الأحياء لمواجهة الموجة السيئة للطقس.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أعلنت عن عقد 3 اجتماعات غدا الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة 17 طلب إحاطة مقدمة من نواب الإسكندرية عن مختلف مشكلات المحافظة فى مجالات مختلفة.

وتشمل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: على الدسوقى، وعمر الغنيمى، ومحمد إسماعيل – عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مهني، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزه المردومة، حيث يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفى كامل وميدان الساعة، وذلك سوف يساعد على تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور.

كما تتضمن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشريف بشأن، إعادة الشيء لأصله ورصف ورفع كفاءة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق لها (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات) لحي العامرية ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، عن ضرورة رفع كفاءة الطرق الحيوية وإنارتها مثل (أم زغيو – الكيلو 21 – الوفاء – نجع كاتب البنجر – النهضة –عبد القادر – المستعمر)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود قاسم، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمناطق الآتية: (الطوبجية، وابور الجاز، مينا البصل، محرم بك، أبيس)، بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن ضرورة إعادة رد الشيء لأصله بالشوارع التي تم الانتهاء من توصيل المرافق بها (غاز طبيعي – المياه – الكهرباء)، وخاصة أن هذه الشركات قامت بسداد مبالغ إعادة رد الشيء لأصله للمحافظة.

كما تشمل طلب الإحاطة المقدم من النائبة هدى عبد الستار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن توفير سكن لعدد 17 أسرة من قاطني ثلاثة عقارات بمنطقة الدخيلة الشمعدان نتيجة انهيار أحد العقارات، بتاريخ 2/7/2021، الأمر الذي أدى إلى تصدع العقارين المجاورين له، وصدر قرار من الحي المتضرر بهدمهم لأنهم غير مؤهلين للسكن مرة أخرى، ومناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم اعتماد المخططات التفصيلية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من اعتماد المخطط العام من الهيئة العليا للتخطيط عام 2019، الأمر الذى أدى إلى عدم تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة للمدن أو القرى على بعض المناطق بأحياء المحافظة).