النائب محمد السباعى: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تقدم نموذجا يدعو للفخر

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القاهرة - سامية سيد - قدم النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لكل الفرق الطبية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات مصر، والمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل للأطفال، مضيفا أن تلك الفرق تقدم نموذجا يدعو للفخر وملحمة فى العمل بإخلاص فى ظل الطقس السىء والظروف الجوية الصعبة، لمتابعة أعمال التطعيم .

وتابع محمد السباعى :"كلنا فخر بالنماذج المشرفة في زرع القيم ، وتعطى دروس فى الإخلاص وحب الخير لبلدها".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، ودشن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وتستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 أعوام، وذلك من يوم 19 ديسمبر حتى 22 من ديسمبر الجاري، وجرى تدريب القوى البشرية المشاركة في الحملة، وتوفير المستلزمات اللازمة لتنفيذ الحملة من طعوم ومبردات، ومراجعة معدات التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم، للتأكد من كفاءتها وتوافرها بكميات كافية.