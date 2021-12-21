شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد فوزى: صحافتنا لا تزال بخير وتمضى فى طريقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامى مفيد فوزى، إن الكتابة إحساس ووجهة نظر، وذهن ملتقط يملى على القلم المحتوى، مضيفا أن جميع الفنون تحظى بالنقاش والنقد إلا فن الكتابة.

وأضاف مفيد فوزى خلال كلمة له فى حفل توزيع جوائز مسابقة المقال والكاريكاتير التى تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، أنه لم يحدث أن قرأ شيئا عن فن الكتابة رغم أنه من أصعب الفنون وأكثرها احتراما، متابعا: "اتعلمت فى حياتى على يد أحمد بهاء الدين وفتحى غانم وانتميت نفسيا فى الصياغة لمدرسة محمد حسنين هيكل، أنا عاشق مخلص للكتابة، وأحب الصحافة المكتوبة وأعشق الصحافة رغم أن لي نصف قرن على شاشات التلفزيون ولكن الكتابة تعطينى مزاجا أجمل".

ولفت مفيد فوزى إلى أن القراءة الجيدة تنتج كاتبا جيدا، متابعا :"صحافتنا لا تزال بخير وتمضى فى طريقها، والنبع هو الكتاب وليس جوجل".

ووجه الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلسى إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة على تنظيم مسابقة فى المقال والكاريكاتير، مشيرًا إلى أن المسابقة تأتى فى إطار دور الهيئة للسعى وتطوير المهنة، مضيفا:" الهيئة تقوم بإجراء مسابقات لتكريم المتميزين وانتظر منها توسيعها لتشمل جميع فنون العمل الصحفى المختلفة، وأتوقع أن تكون هناك مشاركة من عدد أكبر".

ويذكر أن المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اعتمد من قبل نتائج لجان التحكيم فى أربع أفرع من مسابقة المقال والكاريكاتير التى أطلقتها الهيئة .

وجاءت النتائج كالتالى:

الكاريكاتير

الفائز الأول ( أحمد قاعود - الخليج 365 )

الفائز الثانى ( أحمد عبدالنعيم - اخبار اليوم )

الفائز الثالث ( عمر صديق)

المقال الخبري

الفائز الاول ( صبري الديب - صحفى )

الفائز الثانى ( أحمد سمير محمود سليم)

وقد تم حجب الثالثة

المقال الساخر

الفائز الأول ( أمير إبراهيم لاشين - الأخبار )

الفائز الثانى (هشام أحمد مبارك - الأخبار )

وقد حجبت الثالثة

المقال التحليلى

الفائز الأول ( صبحى مجاهد - روزاليوسف )

الفائز الثانى ( محمود سيف الدين - وزارة الثقافة)

الفائز الثالث ( دعاء عبد العزيز - مجلة أكتوبر)