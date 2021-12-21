شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالشيوخ تواصل مناقشة مشكلة الزيادة السكانية وحلولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

ومن المقرر، أن يحضر اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ممثلين عن وزارة الصحة وعن المجلس القومي للسكان للاستماع إليهم بخصوص مشكلة الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها، وبخصوص الاقتراحات المطروحة من النواب.

كانت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، عقدت أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وقال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، إن القضية السكانية علي أولويات اللجنة الفترة القادمة، وإن اللجنة بدأت في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية علي التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسين عاما، وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.

واقترح أعضاء اللجنة، أن يتم التركيز على دور الشباب الخريجين (خدمة عامة) في تغيير ثقافة الأسر المصرية ومتابعة التوصيات لضمان استمرار هذه السياسات، والتعاون مع المؤسسات الشرطية في تنفيذ وتفعيل قانون تجريم عمالة الأطفال، وضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لمشاركة منظمات ومؤسسات المجتمع الأهلية في تدريب وتشغيل المرآة غير العاملة، وعمل نظام تكافل للأسر الفقيرة والأمهات المعيلة لمنع عمالة الأطفال وتسولهم وإلزامهم بالسن الإلزامى لإتمام مرحلة التعليم الأساسى، وإنشاء صندوق نظام تكافل للأسر النموذجية وإيجاد مصادر تمويل له خارج الصندوق يتولى الإنفاق على هذه الأسر ودعمها بالمنح والحوافز الجاذبة وتطبيق سياسة المنع والردع دون الإخلال بمبادئ وأحكام الدستور، حتى لا تلتهم الزيادة السكانية كل معدلات التنمية بالدولة.

كما اقترح الأعضاء عمل مبادرات رئاسية على غرار المبادرات السابقة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ومتابعة السيدات حديثى الزواج وتوعية المقبلين على الزواج من خلال دورات مشورة، والاستفادة بالصيادلة وأطباء الأسرة في توعية الأسر بمنطقة جغرافية محددة وعمل قاعدة بيانات مستحدثة، وإلزام القنوات الإعلامية بتبنى القضية السكانية وابتكار طرق مستحدثة مؤثرة وإيجابية في التوعية وعمل أفلام وثائقية توعوية للأسر المصرية.