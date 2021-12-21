شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الصادق الشوربجى: نريد محتوى يليق باسم المؤسسات الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تنظيم مسابقة المقال والكاريكاتير بالهيئة هى الأولى فى تاريخ الهيئة، موجها الشكر للدكتورة فاطمة سيد أحمد صاحبة الفكرة.

وأضاف عبد الصادق الشوربجى أن المسابقة لن تكون الأخيرة، متابعا :"مهتم فى الفترة القادمة بالمحتوى الصحفى، غيور جدا على الصحافة ونريد محتوى يليق باسم المؤسسات الصحفية"، موجها الشكر للجنة التحكيم الذين وضعوا معايير موضوعية خالصة.

وأشارت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة الى أن المسابقة اتسمت بالشفافية الكاملة، مضيفة أن المسابقة كانت حلم و مقترح .

يذكر أن المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اعتمد من قبل نتائج لجان التحكيم فى أربع أفرع من مسابقة المقال والكاريكاتير التى أطلقتها الهيئة .

وجاءت النتائج كالتالي:

الكاريكاتير

الفائز الاول ( أحمد قاعود - الخليج 365 )

الفائز الثانى ( احمد عبدالنعيم - اخبار اليوم )

الفائز الثالث ( عمر صديق - محاسب )

المقال الخبري

الفائز الاول ( صبري الديب - صحفى )

الفائز الثانى ( أحمد سمير محمود سليم - محاسب )

وقد تم حجب الثالثة

المقال الساخر

الفائز الاول ( امير ابراهيم لاشين - الاخبار )

الفائز الثانى ( هشام احمد مبارك - الاخبار )

المقال التحليلى

وقد حجبت الثالثة

الفائز الاول ( صبحى مجاهد - روزاليوسف )

الفائز الثانى ( محمود سيف الدين - وزارة الثقافة )

الفائز الثالث ( دعاء عبد العزيز - مجلة اكتوبر )