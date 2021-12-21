مشروعات خدمية بتكلفة ١٦مليون و٤٧٠ ألف جنيه بالقرين في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جرى تنفيذ مشروعات في قطاعي الطرق والكهرباء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتكلفة ١٦مليون و٤٧٠ ألف جنيه بمدينة القرين.

وأضاف المحافظ، أن رئاسة مركز القرين تشن حملات نظافة يومية للحفاظ على جو بيئي صحي، بواقع ١١٠٠ حملة نظافة خلال العام، ورفع ٤٠ طن قمامة ومخلفات صلبة يوميًا ونقلها للمدفن الصحي.

وجرى دهان ميدان الصنايع ومدخل المدينة والبلدورات وأعمدة الإنارة بالجهود الذاتية للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة، وجرى تحرير ١٦ محضر غلق مراكز للدروس الخصوصية، و ٨ مراكز للدروس الخصوصية تخص الأهالي، و إصدار قرار غلق مقهى مخالف وإعدام ٥٠ شيشة.