خنقت أحدهما وأغرقت الآخر.. إحالة أوراق قاتلة ابني شقيق زوجها بقنا إلى المفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق ربة منزل، مقيمة بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها لقتلها طفلي شقيق زوجها بسبب غيرتها من "سلفتها".

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير عام 2019 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا بلاغًا بالعثور على جثة البراء عبدالناجي عام ونصف غارقًا في حوض ماء خاص بالمواشي ملحق بمنزل أسرته بقرية الزوايدة بنقادة، ولم تتهم أسرته أحدًا بقتله إلا أن معلومة لأجهزة الأمن أنه منذ عامين قبل الواقعة عُثر على جثة شقيقه الأكبر عامين، ملقاة في ترعة الزوايدة، ما دفع أمن قنا إلى تشكيل فريق بحث واستجواب جميع أفراد المنزل.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعتين "أسماء.أ.ع"، 24 عامًا، زوجة عم الشقيقين، بسبب الغيرة من والدتهما، واضطهاد والدهما لها.

واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق قائلة: كنت أعيش في عذاب بمنزل زوجي مع أشقائه وكان الشقيق الأكبر والد الطفلين الذي أنهى عمله فى الكويت وزوجته يعتديان علي بالضرب ويعاملاني كخادمة في المنزل ولم يكن زوجي يفعل شيئا خاصة أن شقيقه الأكبر هو المالك لكل شيء".

وتابعت في اعترفاتها: قررت الانتقام منهما بقتل طفلهما الأول وكان عمره عامين لعلهم يرتدعون ويعيدون لي جزء من حقي، ووضعته في جوال وألقيت به في الترعة، وشاركت والديه في البحث عنه وعندما وجدوا الجثة كنت أكثر النساء صراخًا".

وأضافت: "بعد الحادث هدأت الأمور فترة ولكنهما عقب إنجاب طفلهما الثاني البراء عادا لما كانا يفعلانه معي من إهانة وضرب وجاءتني فرصة ذهبية لقتل الطفل الثاني عندما وج