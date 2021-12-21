"التجارة" تفرض رسوم إغراق على الواردات التركية من "يو بي في سي" 5 أعوام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من قطاعات اليو بي في سي UPVC ذات منشأ أو المصدرة من تركيا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، تندرج هذه المادة تحت البنود "391620، 392520" من التعريفة الجمركية المنسقة، حتى وإن وردت تحت البنود "391690، 3925900090".

ويُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، بسحب بيان الوزارة.

ومادة يو بي في سي UPVC هي مادة بلاستيكية كثيرة الاستعمال في الصناعة، وتعتبر البديل الأكثر انتشارا لكلا من الخشب والألومنيوم، حيث يعتمد عليه مصممي الديكور ويتم تدعيم هذه المادة من الداخل بعناصر الحديد اللازمة التي تعمل على زيادة الصلابة والمتانة داخل الوحدات أثناء عمليات التصميم.

وقال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر من عام 2020 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من تركيا.

وأشار إلى أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهامش إغراق تتراوح بين 8% و10% من القيمة CIF وهو الأمر الذى يؤكد توافر العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من هذه الدولة وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.