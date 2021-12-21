"ديزو" تطلق ساعة ذكية مقاومة للماء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلنت شركة "ديزو" (Dizo) عن إطلاق ساعتها الذكية Watch 2 الجديدة، التي تتمتع بمقاومة للماء حتى ضغط 5 ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية مزودة بشاشة لمسية قياس 69ر1 بوصة وبدقة وضوح 240×280 بيكسل. وتتوفر للساعة أكثر من 100 شكل مختلف للمينا. ويضمن الجسم المصنوع من سبائك الزنك إحساسا جيدا ومتانة عالية، بينما تزن الساعة الجديدة 5ر55 جرام.

وتم تجهيز الساعة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، والذي يمكنه أيضا قياس تشبع الدم بالأوكسجين. ومن الممكن أيضا تسجيل معدل ضربات القلب على مدار اليوم.

ويتوفر 15 وضعا رياضيا لتسجيل الأنشطة الرياضية، كذلك تتيح الساعة عرض الإشعارات والتحكم في تشغيل الموسيقى والكاميرا. وتتيح بطارية الساعة فترة تشغيل تمتد حتى 10 أيام قبل الحاجة لإعادة الشحن.