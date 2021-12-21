انت الان تتابع خبر ضبط 215 عبوة نمساوية واحزمة ناسفة في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "جاء ذلك خلال عملية امنية قامت بها قوة من اللواء الأول حشد العامرية في صحراء العامرية ضمن منطقة الحويجة بمحافظة الانبار بتوجيه من قائد الحشد الشعبي لمحافظة الانبار اللواء ضياء ناصر مهنا وبإمرة المقدم أحمد نوري ضابط استخبارات اللواء".



وأشارت إلى أن "العملية أسفرت عن ضبط 215 عبوة ناسفة نمساوي وصواعق واحزمة ناسفة".

