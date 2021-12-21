الأمم المتحدة تنفي إخلاء مقراتها في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء ما تردد عن إخلاء مقراتها في البلاد.



وقالت البعثة، عبر حسابها بفيس بوك اليوم: "لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في عين زارا" .

وأضافت أن الأمم المتحدة لم تخل أي مقر لها في ليبيا، محذرة من الأخبار الكاذبة والملفقة.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا عماد السايح، أعطى اليوم تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية، وإنهاء أعمالها، وأوصى باتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.

وتصاعد التوتر في ليبيا في الأيام القليلة الماضية، ما أثار الشكوك في إجراء الانتخابات، في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.